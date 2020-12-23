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Кормье: спросил Хабиба, сколько денег надо, чтоб быть богатым в Дагестане. Сказал: $ 5 млн

Кормье: спросил Хабиба, сколько денег надо, чтоб быть богатым в Дагестане. Сказал: $ 5 млн
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал о беседе с обладателем пояса в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Однажды я спросил у Хабиба, сколько денег нужно, чтобы быть богатым в Дагестане. Он сказал: $ 5 млн — и ты будешь богат всю оставшуюся жизнь.

У Хабиба намного больше $ 5 млн. Так что я не знаю, какие деньги могут вернуть его в октагон», — цитирует Кормье Current MMA.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

Друг Хабиба Нурмагомедова показал, как тот выглядел почти 10 лет назад. Фото
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