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Стерлинг обратился к Петру Яну в «Твиттере». Россиянин ответил шуткой

Стерлинг обратился к Петру Яну в «Твиттере». Россиянин ответил шуткой
Бокс/ММА / UFC 0
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Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, обратился к обладателю пояса россиянину Петру Яну. Тот в ответ отшутился.

«Привет, брат. Пётр, сегодня у меня борьба. Можешь увидеть меня в Rokfin в восемь вечера. Это очень хорошее шоу. Не пропусти! До скорого», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

«Поздравляю. Слыхал, ты выбрал это, поскольку там нет ударов. Скоро увидимся», — ответил Ян в своём «твиттере».

Напомним, изначально Ян и Стерлинг должны были сразиться на турнире UFC 256 в середине декабря, но поединок сорвался. Новая дата боя пока не определена.

На счету 27-летнего Яна 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. У 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.

Магомедов ответил на вопрос о 3-м бое с Петром Яном. Он нанёс ему единственное поражение
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