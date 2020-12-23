Стерлинг обратился к Петру Яну в «Твиттере». Россиянин ответил шуткой

Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, обратился к обладателю пояса россиянину Петру Яну. Тот в ответ отшутился.
«Привет, брат. Пётр, сегодня у меня борьба. Можешь увидеть меня в Rokfin в восемь вечера. Это очень хорошее шоу. Не пропусти! До скорого», — написал Стерлинг в своём «твиттере».
«Поздравляю. Слыхал, ты выбрал это, поскольку там нет ударов. Скоро увидимся», — ответил Ян в своём «твиттере».
Напомним, изначально Ян и Стерлинг должны были сразиться на турнире UFC 256 в середине декабря, но поединок сорвался. Новая дата боя пока не определена.
На счету 27-летнего Яна 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед и потерпел одно поражение. У 31-летнего Стерлинга 19 побед и три поражения.
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