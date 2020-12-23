Стали известны гонорары Головкина и Альвареса за бои с Шереметой и Смитом

Гонорар представителя Казахстана Геннадия Головкина за победный бой с Камилом Шереметой составил $ 7 млн. Сауль Альварес, который победил экс-чемпиона мира во втором среднем весе Каллума Смита, заработал за бой $ 20 млн. Об этом сообщает BoxingScene.

Головкин побил рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула чемпиона мира в среднем весе. У казахстанского боксёра 21 защита, у Хопкинса – 20. Предыдущий бой Головкина состоялся в октябре 2019 года, когда он победил украинца Сергея Деревянченко.

Альварес провёл первый поединок со 2 ноября 2019 года. В той схватке он досрочно победил россиянина Сергея Ковалёва и отобрал у него пояс чемпиона в полутяжёлом весе. Позже Сауль освободил этот пояс.