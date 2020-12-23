Нурмагомедов: я растерзал всех. 29-0, непобеждённый, № 1 в рейтинге — сможете повторить?
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов напомнил о своих достижениях. Нурмагомедов провёл 29 боёв в MMA, одержав в них 29 побед, в настоящее время Хабиб занимает первое место в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории.
«Я растерзал всех. 29-0, непобеждённый, № 1 в рейтинге — сможете повторить?» — написал он в своём «инстаграме».
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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