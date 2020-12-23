Штырков дал прогноз на возможный бой Исмаилов — Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном поединке бойцов MMA Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

«Если бы Мага и Саша встретились в клетке, это был бы интересный бой. Саша уверен, что он победит, Мага уверен, что он. Не знаю, кто победит.

Я прочувствовал удары Маги, его борьбу на себе, и также я стоял с Сашей Шлеменко в спаррингах. К Александру я просто очень по-человечески отношусь, нежели к другому бойцу с известным именем. Я всегда топил за него, всегда поддерживал в любой ситуации. Это будет тяжёлый бой для него, я так скажу», — рассказал Штырков в интервью YouTube-каналу «Вестник MMA».

Ранее ветеран MMA Олег Тактаров выразил мнение, что Шлеменко победил бы как Исмаилова, так и Штыркова.