Исмаилов: Вани и Маги рубятся в комментариях, мы с Иваном с уважением зарубились в клетке

Российский боец ММА Магомед Исмаилов вспомнил эмоции на пресс-конференции после победы над Иваном Штырковым.
«Так завелось, что Вани и Маги рубятся в комментариях, мы же с Иваном Штырковым с уважением и азартом зарубились в клетке. Пусть это видео станет заразительным для любого Маги и Вани», — подписал запись в «Инстаграме» Магомед Исмаилов.
Напомним, 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.
Поединок продлился все три раунда. По его итогам сильнее оказался Магомед Исмаилов — все пять судей присудили ему победу.
Таким образом, Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.
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