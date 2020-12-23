Исмаилов: Вани и Маги рубятся в комментариях, мы с Иваном с уважением зарубились в клетке

Российский боец ММА Магомед Исмаилов вспомнил эмоции на пресс-конференции после победы над Иваном Штырковым.



«Так завелось, что Вани и Маги рубятся в комментариях, мы же с Иваном Штырковым с уважением и азартом зарубились в клетке. Пусть это видео станет заразительным для любого Маги и Вани», — подписал запись в «Инстаграме» Магомед Исмаилов.

Напомним, 13 декабря в Москве на «ВТБ Арене» прошёл турнир по смешанным единоборствам ACA 115. В главном событии вечера встретились Магомед Исмаилов и Иван Штырков.



Поединок продлился все три раунда. По его итогам сильнее оказался Магомед Исмаилов — все пять судей присудили ему победу.



Таким образом, Исмаилов одержал четвёртую победу подряд в профессиональных смешанных единоборствах и 18-ю в карьере. Всего в 21 поединке Исмаилов одержал 18 побед, потерпел два поражения, ещё один бой завершился вничью.