Усик: не думаю, что подрался бы с Тайсоном, скорее всего, я бы его по-дружески обнял

Украинский тяжеловес Александр Усик поделился мнением о возвращении Майка Тайсона в бокс.



«Думаю, он вернулся в бокс от скуки. Если Тайсон взялся за старое, то это просто отлично, потому что он выглядит просто фантастически, он сбросил вес, и он счастлив. Почему бы и нет? Я не думаю, что подрался бы с Тайсоном, скорее всего, я бы его по-дружески обнял. Буду ли я сам продолжать карьеру до 54 лет? Если этого хочет бог, то так и будет. Но каждый должен реально оценивать себя и видеть, способен ли он на подобное», — приводит слова Усика The Sun.



Напомним, 29 ноября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого состоялся выставочный поединок мировых легенд: бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон дрался с экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях Роем Джонсом—младшим. Бой завершился вничью.