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BFC 65. Смотреть онлайн
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Прямая трансляция турнира BFC 65 начнётся в 20:00. Видео

Прямая трансляция турнира BFC 65 начнётся в 20:00. Видео
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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23 декабря на арене Prime Hall в Минске состоится очередной номерной турнир лиги Belarusian Fighting Championship — BFC 65. В его рамках болельщики традиционно увидят поединки по правилам ММА и кикбоксинга.

В карде ивента пройдёт 12 поединков, часть из них — по правилам кикбоксинга, а другая часть — по правилам ММА.

Кард BFC 65 по кикбоксингу:

Забар Горецкий — Александр Яцевич
Андрей Чигилейчик — Владислав Роголевич
Юрий Сацук — Александр Клютко
Робер Исмаил — Артём Ливадарь
Жора Акопян — Максим Сподаренко

Кард BFC 65 по MMA:

Магомед-Салах Ильясов — Антон Рачков
Александр Малашкевич — Загид Гайдаров
Мурат Азербиев — Никита Бесецкий
Абдулманап Магомедов — Владимир Болонников
Амрали Саидошуров — Игорь Рахно
Абдулатип Магомедов — Максим Ржевский
Магомед Магомедов — Валерий Скарбовский.

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