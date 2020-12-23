Ковингтон: Макгрегор вынесет Порье в первом раунде

Боец UFC Колби Ковингтон поделился мнением о предстоящем поединке бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе американца Дастина Порье. Поединок, который возглавит кард турнира UFC 257, состоится 23 января 2021 года.
«Мой фальшивый друг Дастин Порье сломлен ментально. Он любит плакать на публике. У него больше нет ни челюсти, ни мужества. Бой с Макгрегором будет однокалиточным. Конор просто вынесет его в первом раунде, а Дастин снова будет плакать на пресс-конференциях о загубленных мечтах», — приводит слова Колби Ковингтона LowKickMMA.
Это будет первое появление Конора с января 2020 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
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