Энтони Петтис подписал контракт с PFL

33-летний американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис подписал контракт с MMA-промоушеном PFL. Об этом сообщается на официальной странице промоушена в «Твиттере».

По информации журналиста ESPN Ариэля Хельвани, Петтис будет выступать в PFL в лёгком весе.

Напомним, ранее в декабре в предварительном карде турнира UFC Вегас 17 Петтис победил Алекса Мороно. Это был его последний бой по контракту, однако 33-летний спортсмен заявлял о желании получить бой с Тони Фергюсоном.

Всего за карьеру в ММА Энтони Петтис провёл 34 боя, выиграв 24 из них.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator, где выступает его брат Серхио Петтис.