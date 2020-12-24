Энтони Петтис подписал контракт с PFL
33-летний американский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Энтони Петтис подписал контракт с MMA-промоушеном PFL. Об этом сообщается на официальной странице промоушена в «Твиттере».
По информации журналиста ESPN Ариэля Хельвани, Петтис будет выступать в PFL в лёгком весе.
Напомним, ранее в декабре в предварительном карде турнира UFC Вегас 17 Петтис победил Алекса Мороно. Это был его последний бой по контракту, однако 33-летний спортсмен заявлял о желании получить бой с Тони Фергюсоном.
Всего за карьеру в ММА Энтони Петтис провёл 34 боя, выиграв 24 из них.
Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье предположил, что Энтони Петтис может перейти в Bellator, где выступает его брат Серхио Петтис.
Энтони Петтис: когда я побеждал, я пил. Когда проигрывал — тоже пил
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