Пётр Ян рассказал, когда подерётся со Стерлингом и Диллашоу

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал, когда выйдет в октагон с претендентами на пояс Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.

«В идеале: февраль — Стерлинг, май — Диллашоу. В 2021 году хочу сделать пару защит. Перед каждым боем на каком-то ментальном уровне ощущаю, что это мне по силам. Возраст и всё остальное позволяют работать.

У меня своя система подготовки, я побеждаю на этом багаже знаний, характере и давлении. Я вижу картину боя, умею перестраиваться, ломать, преодолевать. Но сейчас хочу поменять место сборов и подготовки, чтобы держать свой уровень непредсказуемости», — цитирует Яна Overtime.life.

Напомним, изначально Ян и Стерлинг должны были сразиться на турнире UFC 256 в середине декабря, но поединок сорвался. Новая дата боя пока не определена.