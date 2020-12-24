Минеев: у Исмаилова кишка тонка подраться со мной
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев намекнул, что его соотечественник Магомед Исмаилов специально избегает матча-реванша с ним.
«Мага, что происходит? Когда? Когда мы подерёмся? Я вам говорю: у Маги, по-моему, уже кишка тонка подраться со мной», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу Sport24.
Напомним, в октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, в котором судьи зафиксировали ничью.
30-летний Владимир Минеев выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок он провёл в сентябре 2020 года, победив Даурена Ермекова. Всего на его счету 15 побед, одна ничья и одно поражение. У 34-летнего Магомеда Исмаилова 21 поединок: 18 побед, два поражения и одна ничья.
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