Минеев: у Исмаилова кишка тонка подраться со мной

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев намекнул, что его соотечественник Магомед Исмаилов специально избегает матча-реванша с ним.

«Мага, что происходит? Когда? Когда мы подерёмся? Я вам говорю: у Маги, по-моему, уже кишка тонка подраться со мной», — рассказал Минеев в интервью YouTube-каналу Sport24.

Напомним, в октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, в котором судьи зафиксировали ничью.

30-летний Владимир Минеев выступает в смешанных единоборствах с 2014 года. Последний поединок он провёл в сентябре 2020 года, победив Даурена Ермекова. Всего на его счету 15 побед, одна ничья и одно поражение. У 34-летнего Магомеда Исмаилова 21 поединок: 18 побед, два поражения и одна ничья.