Боб Арум высмеял Ломаченко за его слова о бое с Лопесом

Промоутер Боб Арум прокомментировал слова бывшего чемпиона мира по боксу в лёгком весе украинца Василия Ломаченко, который заявил, что не считает себя проигравшим в поединке с Теофимо Лопесом. Напомним, Лопес победил Ломаченко единогласным решением судей.

«Комментарии Ломаченко такие же тупые, как и те, которые давал Уайлдер по поводу поражения от Тайсона Фьюри. Мол, Фьюри чем-то набил перчатки, а его собственный угол отравил ему воду. Это смешно.

Возможно, в случае с Ломаченко Джули Ледерман, которая является очень честным человеком, ошиблась, отдав ему только один раунд. Но все судьи были авторитетными людьми. Я думаю, что все посмотревшие бой понимали, что Лопес однозначно победил», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу iFL TV.