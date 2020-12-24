Ян — о популярности: люди иногда уточняют, Пётр Ян я или нет. Говорю, что нет

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал о своём отношении к популярности.
«Моя популярность с каждый боем возрастала и масштабировалась. То, что ты чемпион в высшей лиге мира, дарит тебе некую узнаваемость. Узнают часто и везде — это и хорошо, и нет. Мне не хотелось бы этого чрезмерного внимания. Куда ни прихожу, постоянно как под биноклем, как будто ты не человек, а инопланетянин. Иногда уточняют, Пётр Ян я или нет. Говорю, что нет. Но мне всегда было без разницы, я не теряю головы от популярности.
Очень много людей пишет. Большое количество положительных комментариев, пожеланий, поздравлений. Люди болеют, им нравится моё искусство, это приятно. Спасибо всем, кто болеет, но сейчас я уже не успеваю отвечать каждому!» — приводит слова Яна Overtime.life.
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