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Ян — о популярности: люди иногда уточняют, Пётр Ян я или нет. Говорю, что нет

Ян — о популярности: люди иногда уточняют, Пётр Ян я или нет. Говорю, что нет
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян рассказал о своём отношении к популярности.

«Моя популярность с каждый боем возрастала и масштабировалась. То, что ты чемпион в высшей лиге мира, дарит тебе некую узнаваемость. Узнают часто и везде — это и хорошо, и нет. Мне не хотелось бы этого чрезмерного внимания. Куда ни прихожу, постоянно как под биноклем, как будто ты не человек, а инопланетянин. Иногда уточняют, Пётр Ян я или нет. Говорю, что нет. Но мне всегда было без разницы, я не теряю головы от популярности.

Очень много людей пишет. Большое количество положительных комментариев, пожеланий, поздравлений. Люди болеют, им нравится моё искусство, это приятно. Спасибо всем, кто болеет, но сейчас я уже не успеваю отвечать каждому!» — приводит слова Яна Overtime.life.

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