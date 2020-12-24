«Он так талантлив. Чистый талант». Кормье восхитился Хабибом Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, отметив, что россиянин обладает «чистым талантом».

«Он так талантлив. Когда мы начинаем говорить о чистом таланте, то должны обсуждать Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса. Эти ребята по-настоящему одарённые. Мне кажется, именно железная воля к успеху помогает Хабибу быть тем, кем он является.

Не знаю, много ли мы видели людей, которые обладают таким природным талантом. Но дело не только в них, дело и в умении тренироваться и готовиться к таким соревнованиям", — приводит слова Кормье MMA Fighting.



Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Президент UFC Дана Уайт всё ещё надеется, что россиянин передумает и вернётся в октагон.