«Он так талантлив. Чистый талант». Кормье восхитился Хабибом Нурмагомедовым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье высказался о чемпионе UFC в лёгком весе Хабибе Нурмагомедове, отметив, что россиянин обладает «чистым талантом».
«Он так талантлив. Когда мы начинаем говорить о чистом таланте, то должны обсуждать Хабиба Нурмагомедова и Джона Джонса. Эти ребята по-настоящему одарённые. Мне кажется, именно железная воля к успеху помогает Хабибу быть тем, кем он является.
Не знаю, много ли мы видели людей, которые обладают таким природным талантом. Но дело не только в них, дело и в умении тренироваться и готовиться к таким соревнованиям", — приводит слова Кормье MMA Fighting.
Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Президент UFC Дана Уайт всё ещё надеется, что россиянин передумает и вернётся в октагон.
- 24 декабря 2020
-
22:58
-
22:47
-
22:25
-
21:42
-
20:48
-
20:15
-
18:53
-
17:51
-
16:00
-
15:00
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:03
-
09:05
-
00:52
- 23 декабря 2020
-
23:23
-
21:55
-
20:44
-
19:41
-
18:48
-
17:51
-
16:02
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
11:01
-
10:00
-
09:01
-
04:31
-
00:55
-
00:52
- 22 декабря 2020
-
23:24
-
22:50