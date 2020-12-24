Драка Исмаилова и Минеева после турнира по ММА. Видео
Сегодня, 24 декабря, в Москве прошёл крупный турнир по смешанным единоборствам. Завершился он большим скандалом. По окончании поединков в клетку для интервью выходили известные бойцы - Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.
Спортсмены по очереди негативно высказались друг о друге, что привело к драке. Первым давнего соперника атаковал Исмаилов.
Соответствующее видео доступно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».
Напомним, в прошлом спортсмены проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова.
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