Драка Исмаилова и Минеева после турнира по ММА. Видео

Сегодня, 24 декабря, в Москве прошёл крупный турнир по смешанным единоборствам. Завершился он большим скандалом. По окончании поединков в клетку для интервью выходили известные бойцы - Владимир Минеев и Магомед Исмаилов.

Спортсмены по очереди негативно высказались друг о друге, что привело к драке. Первым давнего соперника атаковал Исмаилов.

Соответствующее видео доступно на странице «Матч ТВ» в «Твиттере». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Напомним, в прошлом спортсмены проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова.