Полиция забрала Исмаилова после драки с Минеевым

Полиция Москвы задержала бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова после массовой драки, которую он устроил на турнире по смешанным единоборствам сегодня, 24 декабря, сообщает Sport24.

Напомним, общаясь с прессой, Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником, Владимиром Минеевым, и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. Ожидается, что в полиции Магомеда допросят.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова.

Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.