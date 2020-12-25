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«Зачем толпой на одного нападать?» Тренер Минеева рассказал о драке Владимира с Исмаиловым

«Зачем толпой на одного нападать?» Тренер Минеева рассказал о драке Владимира с Исмаиловым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Расул Магомедалиев, тренер российского бойца Владимира Минеева, рассказал о драке, которая произошла между его подопечным и Магомедом Исмаиловым на турнире по ММА в Москве.

Магомедалиев отметил, что между бойцами идёт раскрутка реванша и вмешательство посторонних в драку было совершенно лишним.

«Между ними раскачка боя, это их дело, они разберутся. Но то, что там люди напали, как шакалы с разных сторон, не вижу в этом никакого мужского поведения. Сзади, спереди, слева, справа — отовсюду кинулись. Это не дело. Надо понимать, что это пиар, и парни сами разберутся между собой. Надо было их оставить разбираться вдвоём или разнимать. Зачем толпой в 15-20 человек на одного нападать, я не понимаю.

Если бы я там был, то не допустил бы, чтобы они подрались. Не позволил бы Вове сказать: «Давай подеремся, почему ты уходишь?» Мне вообще их реванш неинтересен. Для меня после первого боя, когда Вова дрался со сломанной ключицей и выиграл по раундам 3-2, всё ясно стало», — приводит слова специалиста Sport24.

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