«Зачем толпой на одного нападать?» Тренер Минеева рассказал о драке Владимира с Исмаиловым

Расул Магомедалиев, тренер российского бойца Владимира Минеева, рассказал о драке, которая произошла между его подопечным и Магомедом Исмаиловым на турнире по ММА в Москве.
Магомедалиев отметил, что между бойцами идёт раскрутка реванша и вмешательство посторонних в драку было совершенно лишним.
«Между ними раскачка боя, это их дело, они разберутся. Но то, что там люди напали, как шакалы с разных сторон, не вижу в этом никакого мужского поведения. Сзади, спереди, слева, справа — отовсюду кинулись. Это не дело. Надо понимать, что это пиар, и парни сами разберутся между собой. Надо было их оставить разбираться вдвоём или разнимать. Зачем толпой в 15-20 человек на одного нападать, я не понимаю.
Если бы я там был, то не допустил бы, чтобы они подрались. Не позволил бы Вове сказать: «Давай подеремся, почему ты уходишь?» Мне вообще их реванш неинтересен. Для меня после первого боя, когда Вова дрался со сломанной ключицей и выиграл по раундам 3-2, всё ясно стало», — приводит слова специалиста Sport24.
- 25 декабря 2020
-
01:22
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2020
-
23:54
-
23:30
-
22:58
-
22:47
-
22:25
-
21:42
-
20:48
-
20:15
-
18:53
-
17:51
-
16:00
-
15:00
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:03
-
09:05
-
00:52
- 23 декабря 2020
-
23:23
-
21:55
-
20:44
-
19:41
-
18:48
-
17:51
-
16:02
-
14:24
-
14:00
-
13:38
-
12:01
-
11:01
-
10:00
-
09:01