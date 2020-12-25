Магомед Исмаилов отпущен из полиции после драки с Владимиром Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов был отпущен из полиции после массовой драки, которую он устроил на турнире по смешанным единоборствам с Владимиром Минеевым, сообщает ТАСС.

Напомним, общаясь с прессой, Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником, Владимиром Минеевым, и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилов был задержан полицией.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев проводили поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова. Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.