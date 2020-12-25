Хабиб? Конор? Ян? Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»!

«Чемпионат» и UFC запустили один из самых знаковых проектов в 2020 году – голосование за выбор лучших бойцов организации. С 24 декабря по 9 января все болельщики смогут оставить свой голос на специальной странице, выбрав главных звёзд в семи номинациях:
«Лучший боец» (мужчины), «Лучший боец (женщины), «Прорыв года», «Апсет года», «Сабмишен года», «Нокаут года», «Бой года».
На странице голосования пользователей ждет подборка видеороликов с самыми яркими моментами уходящего года. Чтобы оставить свой голос, необходимо выбрать главных бойцов в каждой номинации. Сразу после голосования будут доступны промежуточные результаты и специальный промокод на 1 месяц бесплатного доступа на видеосервис UFC Fight Pass с тысячами часов лучших поединков всех времен.
Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата»:
«Выбор лучших бойцов UFC – это знаковое событие для всего сегмента MMA. За этот год смешанные единоборства существенно нарастили базу фанатов, и это далеко не предел. «Чемпионат» горд, что является соорганизатором проекта и реализует общую задумку на своих мощностях. Спасибо коллегам из UFC! Уверен, итоги пользовательского голосования будут максимально объективными».
Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ:
«Этот год подарил болельщикам смешанных единоборств много ярких поединков, взлетов и паде-ний. С большим удовольствием приглашаем всех фанатов вспомнить лучшие моменты в мире ММА вместе с UFC и «Чемпионатом»! Мы очень рады, что совместно с коллегами запускаем проект, который помогает выполнению нашей главной миссии: массовой популяризации спорта в России».
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