Шлеменко — о драке: это спланированный акт от Минеева. Он давно бегает за Исмаиловым

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«Вчерашняя потасовка меня просто улыбнула. К сожалению, зачастую у нас происходят такие массовые драки.

Мне кажется, что это был спланированный акт от Минеева. От него уходит этот бой, он давно бегает за Магой, вызывает его. Своим высокомерным поведением он просто спровоцировал Исмаилова на эти действия, надеясь, что теперь бой будет неизбежным.

Однозначно, вести себя так нельзя. Неправильно себя повели люди, которые начали запрыгивать в клетку, помогать Маге. Он и сам может справиться со всем. Минеев хотел спровоцировать, но не ожидал такой реакции. Я бы не сказал, что потасовка превратилась в 50 против 1, всё-таки человек было поменьше, плюс они скорее разнимали. Не стоит забывать, что проумошен Минеева, поэтому были люди с обеих сторон», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.