Туменов — о драке Исмаилова и Минеева: это не постанова. Просто вышло из-под контроля

Российский боец MMA Альберт Туменов прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.

«Нужно было разнять их и дать сказать ещё немного друг другу. Они раскручивают бой. Ничего страшного не случилось, подрались и всё, они же и так хотят подраться. Главное, что обошлось без каких-либо серьёзных травм. Для обычного обывателя это смотрится не очень, когда на крупных турнирах происходит драка, беспредел. А для фанатов такие потасовки — круто.

Что касается того, постанова это или нет, разговор — было понятно, что это подогрев резкими высказываниями и наигранно. А последующая драка — не наигранно и не постанова. Это уже просто вышло из-под контроля», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.