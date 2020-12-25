Харитонов — о драке Исмаилова и Минеева: просто дикость. Но в России это нормально
Российский боец MMA Сергей Харитонов прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве.
«У каждого из них свои взгляды и передряги, ничего нового не произошло. Сложилось мнение, что это всё было постановочно как-то. Между собой договорились, но не договорились с теми, кто потом побежал в клетку и так яростно бил Минеева.
Я не смотрел их прошлый бой. Знаю, что там была ничья, было интересно посмотреть реванш, но без бешеного интереса.
Такие ситуации не красят наши MMA. В России уже давно над таким смеются. Что тут сказать, просто дикость… Но в России это нормально, ничего нового», — сказал Харитонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Брат Исмаилова рассказал, какие травмы получили Магомед и Минеев в результате драки
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