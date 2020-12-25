Адвокат рассказал, что грозит Исмаилову за драку с Минеевым

Адвокат Андрей Князев рассказал, что может грозить бойцу MMA Магомеду Исмаилову за драку с Владимиром Минеевым. Напомним, Исмаилов и Минеев подрались вчера, 24 декабря, на турнире по MMA в Москве.
«Квалификация зависит от количества нанесённых повреждений. Надеюсь, там никто их не получил. Если это расценивается как мелкое хулиганство, то это административка: штраф или 15 суток. Это что касается Исмаилова.
Если говорить о группе лиц из его команды, которые ввязались в драку, то это групповое хулиганство, но случай каждого будет рассматриваться отдельно — кто и какой удар нанёс. Здесь вполне может быть и уголовное наказание, и административное. К ним у правоохранительных органов может быть больше вопросов. Они и выбежали толпой, и наносили удары. Обычно к ним претензии. Ударили друг друга, а другие выбежали. Обычно про таких пишут в приговорах: из ложного понимания чувства товарищества.
Если это групповое хулиганство, то это до пяти лет лишения свободы по 213-й статье. Но здесь важно не само наказание, а не оставить это безнаказанным, даже если это будет штраф. А если окажется, что сломано условно ребро, то может грозить и реальный срок.
Минееву и Исмаилову вряд ли что-то грозит: уже и хоккеисты дрались, и футболисты. Это спортивные события. А вот те, кто выбегает и вмешивается, — это хулиганство. Не нравится — вызови полицию, разними драку», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 25 декабря 2020
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:55
-
11:34
-
11:15
-
11:04
-
10:03
-
09:31
-
09:01
-
09:00
-
06:49
-
02:14
-
01:22
-
00:45
-
00:14
- 24 декабря 2020
-
23:54
-
23:30
-
22:58
-
22:47
-
22:25
-
21:42
-
20:48
-
20:15
-
18:53
-
17:51
-
16:00
-
15:00
-
13:01
-
12:04
-
11:00
-
10:03
-
09:05
-
00:52
- 23 декабря 2020
-
23:23