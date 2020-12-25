Минаков — о напавших на Минеева в драке с Исмаиловым: побежали, как бараны. Уроды

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«То, что произошло между Владимиром и Магомедом, менее драматично, чем то, что произошло после. Лучше разделить это всё на две части.

Первая часть. Минеев и Исмаилов — профессионалы, во всех планах, как шоу, так и спорта. У них нет вражды, я это знаю изнутри. Но у них есть незаконченное дело, есть перегибы в диалогах. Вся эта ситуация и махания руками произошли на эмоциях и из-за лишних слов. Опять же, это не так драматично, определённый элемент шоу. В Америке, понятное дело, такого нет, а у нас на такое смотрят сквозь пальцы, жаль. Должен быть какой-то кодекс человека и спортсмена, именно у организаторов.

Вторая часть. Аудитория, которая среагировала, — их можно сравнить только с баранами, которые побежали. Я говорю о тех, кто бил. Этот хаос дал возможность находиться ближе к процессу. Бил десяток человек, через клетку даже были уроды, которые били в спину.

Я сначала смотрел это всё около клетки и с иронией наблюдал. Воспринимал как элемент шоу, повторюсь. Знал, что организаторы справятся, их разнимут, и всё. Но потом я увидел этот поток маргинальных персонажей с трибун, которые бежали к клетке и прыгали в неё. Я понял, что организаторы не справляются. Пришлось как-то вступаться и закрывать Володю, потому что понимал, что вряд ли кто-то будет прыгать на меня. Хорошо, что это всё закончилось, но это негативно сказывается на всей индустрии MMA в России», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.