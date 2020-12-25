«Там уже другие цифры». Чимаев подписал новый контракт с UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, объявил, что подписал новый контракт с промоушеном, причём на улучшенных условиях.

«Подписал новый контракт. Там уже другие цифры», — приводит слова Чимаева ТАСС.

Напомним, Хамзат Чимаев стал одним из главных открытий UFC в 2020 году. Проведя в лиге три боя, он завоевал три досрочные победы. При этом спортсмен умудрился нанести более 200 ударов и пропустить только три. 19 декабря бой с участием Чимаева должен был возглавить последний турнир UFC в году. Но соперник Хамзата, представитель топ-3 полусреднего веса Леон Эдвардс, заразился коронавирусом. В итоге схватку пришлось перенести.