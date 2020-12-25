Вартанян: Исмаилов Минееву нормальный правый боковой зарядил. Ну какая постанова?

Российский боец MMA Эдуард Вартанян прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Дерзко и агрессивно это смотрелось. К любому конфликту можно отнестись, что это постанова. Можно ли сказать, что, когда Макгрегор швырял стулья в автобус с Хабибом, это была постанова? Там травмировались люди. Постанова — у каждого свои роли, и все всё знают. А там люди сидели в автобусе и получили травмы глаз. Здесь то же самое: на Минеева и Исмаилова смотрели люди. Каждый из них не хотел казаться слабее. Мага шуганул Минеева, тот среагировал и дал ему с микрофона по голове. Ну а Мага ему уже нормальный правый боковой зарядил. Ну какая постанова?

Ситуация изначально не была под контролем. Минеева потом пинал не Мага, а люди, которые пробрались в клетку. Это уже вопрос к организации, как люди могли оказаться там. Пусть объяснят про посторонних в клетке. То есть туда может зайти каждый?» — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.