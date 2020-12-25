«В Чечне на такое была бы жёсткая реакция». Минаков — о драке Исмаилова и Минеева

Российский боец MMA Виталий Минаков, выступающий в Bellator, прокомментировал драку бойцов Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.

«Почему нет подобного беспредела на турнирах в Чечне? Потому что люди понимают, что за подобные выпады будет жёсткая реакция. Почему тут можно? Потому что реакции нет и организаторам нужно усиливать работу в плане безопасности. Нужно её обеспечивать не самим, а нанимать не ЧОП, а более профессиональных ребят. А затем спрашивать с них за результат. Наверняка и в этот раз так было, но они с этой задачей не справились. С них нужно спрашивать.

Ситуация недостойная. Ребята пытались сделать шоу, подогреть интерес к своему бою, но не сдержали своих эмоций», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.