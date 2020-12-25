«Мне что, нужно прибить Василевского?» Шлеменко высказался о реванше с Вячеславом

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко признался, что не намерен давать ещё один реванш Вячеславу Василевскому. По его словам, на все вопросы ответили первые два поединка.
«Слава — очень странный человек. Он проиграл не только мне, но на реванш вызывает только меня. Да и как мне его вообще нужно побеждать, расскажите, пожалуйста? Первый раз выиграл решением судей — ему не понравилось, говорит, что судьи неправы. Хорошо, даю ему вторую возможность — и он сдаётся! Проигрывает, признаёт это и сам сдаётся! После поднимается и говорит: «Это случайно было, не считается, давайте ещё». Мне что, нужно прибить Славу, получается, чтобы он своими ногами уйти не мог?
Мне это не нужно, я не хочу грех на душу брать. У него есть и другие поражения — от Дураева, например. Почему он Альберта не вызывает на реванш? Почему за мной гоняется? Сначала мне нужно обрисовать, что я должен сделать со Славой, чтобы он от меня отстал. А потом уже можно решать — драться с ним или нет", — приводит слова Шлеменко Sport24.
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