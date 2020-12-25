Виталия Кличко высмеяли и раскритиковали за селфи на похоронах мэра Харькова

23 декабря в Харькове прошли похороны мэра города Геннадия Кернеса, скончавшегося от последствий коронавируса. Попрощаться с главой города приехали множество представителей политического бомонда. Одним из них стал мэр Киева, бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Виталий Кличко.
Однако в ходе траурного мероприятия Кличко-старший оконфузился. Объективы камер журналистов поймали эпизод, в ходе которого глава Киева делает селфи с женщиной, попросившей у него совместно фото. В Сети резко отреагировали на неподобающее для похорон поведение со стороны Виталия Кличко.
«Всё-таки хорошо его тогда Льюис уработал», — написал один из пользователей.
«Ничего святого в людях», — добавил комментарий ещё один из читателей новости о селфи.
«Странно, что ещё никого на танец не пригласил», — сказано в ещё одном сообщении.
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