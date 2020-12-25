Арум рассказал о будущем Ломаченко
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о будущем экс-чемпиона мира в трёх весовых категориях Василия Ломаченко, который лишился своих титулов в лёгком весе в октябре 2020 года. Тогда он проиграл решением судей Теофимо Лопесу.
«Я встречусь с Ломаченко в начале 2021 года. Посмотрим, чего он хочет. Может, он останется в лёгком весе, а может, вернётся во второй полулёгкий дивизион. Если он спустится в 59 кг, то там для него есть прекрасные соперники, такие как Шакур Стивенсон, Мигель Берчельт и Оскар Вальдес. Если он останется в нынешней весовой категории, то здесь он может встретиться с кем-то из молодых бойцов — Дэвином Хэйни или Джервонтой Дэвисом», — сказал Арум в интервью, размещённом на канале IFL TV в YouTube.
«Судьи были заряжены!» Чем аукнется для Ломаченко столь смелое обвинение
Украинский экс-чемпион говорит, что его неправильно поняли. Но открутить назад уже не удастся.
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