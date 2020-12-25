«Спорт ушёл на второй план, на первом месте хайп». Салихов раскритиковал российские MMA

Боец UFC Муслим Салихов поделился мыслями о конфликте Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева, отдельно высказавшись о кризисе российских ММА-промоушенов. По словам Салихова, в отечественных организациях царит погоня за хайпом, в то время, как спорт отошёл на второй план.

«Российские ММА разочаровывают всё больше. Спорт ушёл на второй план, на первом уже количество подписчиков и хайп. Мага полностью прав. Я считаю, он правильно сделал, что газанул. Правда потом посторонние люди, которые забежали в клетку были не правы, и я этого совсем не поддерживаю. Они испортили всё. Считаю, что бойцы сами разберутся и без посторонней помощи. Вот теперь я высказался и о драке» — написал Салихов на своей странице в «Инстаграме».