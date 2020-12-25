Волков показал «двойника Оверима» из Казахстана

Боец UFC российский тяжеловес Александр Волков продолжает подготовку к следующему поединку, который он должен провести с Алистаром Оверимом. Так, сегодня, 25 декабря, он выложил совместное фото с бойцом из Казахстана, назвав его одним из вариантов Оверима.

«Секретные разработки. Двойник Оверима из Казахстана. Не курит, но прикурить дать может. P. S. Я не похудел, я всегда был худой. Мой вес 118 кг», — написал Волков.

Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, последний раз россиянин появлялся в октагоне 24 октября на турнире UFC 254. Тогда он встретился с опытным Уолтом Харрисом и одержал досрочную победу. Дата поединка Волкова с Оверимом ещё не определена.