Волков показал «двойника Оверима» из Казахстана
Боец UFC российский тяжеловес Александр Волков продолжает подготовку к следующему поединку, который он должен провести с Алистаром Оверимом. Так, сегодня, 25 декабря, он выложил совместное фото с бойцом из Казахстана, назвав его одним из вариантов Оверима.
«Секретные разработки. Двойник Оверима из Казахстана. Не курит, но прикурить дать может. P. S. Я не похудел, я всегда был худой. Мой вес 118 кг», — написал Волков.
Соответствующий пост доступен на странице спортсмена в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, последний раз россиянин появлялся в октагоне 24 октября на турнире UFC 254. Тогда он встретился с опытным Уолтом Харрисом и одержал досрочную победу. Дата поединка Волкова с Оверимом ещё не определена.
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