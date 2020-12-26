Тренер Минеева: обидно, что ни один русский парень не вышел помочь Вове

Тренер бойца смешанных единоборств Владимира Минеева Расул Магомедалиев прокомментировал конфликт подопечного с Магомедом Исмаиловым, который завершился массовой дракой. По его словам, будь он в тот момент рядом с Минеевым, такого скандала бы не произошло.

«Окажись я с Владимиром на турнире вместе, постарался бы не допустить того базара, который устроили ребята. Во-первых, я бы Минеева в клетку не пустил вообще. А во-вторых, сказал бы ему, что сейчас не стоит кидать вызов. Вызов уже был, но Мага не захотел. Всё — тема закрыта! Не допустил бы, чтобы на эту бескультурную картину вся Россия смотрела и говорила, как всегда бывает в таких случаях: „Дагестанцы, видишь ли, толпой напали на одного русского!“

Обидно то, что ни один русский парень не вышел Вове помочь! Позор им всем! Позор! Я дагестанец, мусульманин, если со мной человек от души общается, я с ним до конца пойду — без разницы, какой он веры. Какая разница, главное — будь человеком. Там же были ребята, которые общаются с Владимиром, тренируются, здороваются — почему они не помогли? Почему допустили этот беспредел?", — приводит слова Магомедалиева Sport24.