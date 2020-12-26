Рой Джонс по-прежнему рассчитывает на поединок с Андерсоном Силвой

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс рассчитывает получить бой с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Об этом рассказал тренер американца Том Янкелло.
«Думаю, Джонс ждёт двух боёв — реванша с Тайсоном и встречу с Андерсоном Силвой. Андерсон стал бы для него первым выбором. Он говорил о Силве долгое время, теперь тот не в UFC, и мы можем организовать такую схватку. Если такая возможность представится, он подерётся снова. Если у публики будет интерес к бою Джонс — Силва, то он состоится.
Что касается реванша с Тайсоном, то он хочет реванша из-за спорного решения в первом поединке", — приводит слова специалиста BoxingScene.
Напомним, в ноябре 2020 года Джонс вернулся на ринг ради выставочной встречи с Майком Тайсоном. Поединок завершился вничью.
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