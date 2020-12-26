Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Рой Джонс по-прежнему рассчитывает на поединок с Андерсоном Силвой

Рой Джонс по-прежнему рассчитывает на поединок с Андерсоном Силвой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс рассчитывает получить бой с экс-чемпионом UFC Андерсоном Силвой. Об этом рассказал тренер американца Том Янкелло.

«Думаю, Джонс ждёт двух боёв — реванша с Тайсоном и встречу с Андерсоном Силвой. Андерсон стал бы для него первым выбором. Он говорил о Силве долгое время, теперь тот не в UFC, и мы можем организовать такую схватку. Если такая возможность представится, он подерётся снова. Если у публики будет интерес к бою Джонс — Силва, то он состоится.

Что касается реванша с Тайсоном, то он хочет реванша из-за спорного решения в первом поединке", — приводит слова специалиста BoxingScene.

Напомним, в ноябре 2020 года Джонс вернулся на ринг ради выставочной встречи с Майком Тайсоном. Поединок завершился вничью.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020