Конор Макгрегор станет отцом в третий раз

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в 2021 году станет отцом в третий раз. Поздравляя подписчиков в «Инстаграме» с Рождеством, ирландец опубликовал семейное фото, где старший сын Макгрегора держит снимок УЗИ.

«Счастливого Рождества всем вам от моей семьи. Очень жду 2021 года», — написал Макгрегор, добавив эмодзи младенца с соской во рту.

После на своей странице в «Твиттере» он сделал репост новости от одного из изданий, в котором говорилось, что семья Макгрегоров ждёт прибавления.

Напомним, летом Конор и его возлюбленная Ди Дэвлин обручились. Пара уже давно состоит в отношениях. У Макгрегора и Дэвлин двое детей.

Соответствующий пост доступен на странице бойца в «Инстаграме».