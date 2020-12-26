Конор Макгрегор станет отцом в третий раз
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор в 2021 году станет отцом в третий раз. Поздравляя подписчиков в «Инстаграме» с Рождеством, ирландец опубликовал семейное фото, где старший сын Макгрегора держит снимок УЗИ.
«Счастливого Рождества всем вам от моей семьи. Очень жду 2021 года», — написал Макгрегор, добавив эмодзи младенца с соской во рту.
После на своей странице в «Твиттере» он сделал репост новости от одного из изданий, в котором говорилось, что семья Макгрегоров ждёт прибавления.
Напомним, летом Конор и его возлюбленная Ди Дэвлин обручились. Пара уже давно состоит в отношениях. У Макгрегора и Дэвлин двое детей.
Соответствующий пост доступен на странице бойца в «Инстаграме».
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