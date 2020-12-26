Орловский прокомментировал конфликт Исмаилова и Минеева
Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский прокомментировал конфликт, произошедший между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.
«Не понравилось, что Минеев вышел и микрофон выхватил, когда пацан там что-то говорил. С этой точки зрения, мне кажется, он повёл себя некрасиво и неправильно. Я бы такого не сделал», — сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».
Напомним, 24 декабря в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам. В его ходе в конфликт вступили давние соперники — Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Словесная перепалка переросла в силовой конфликт, который в свою очередь спровоцировал массовую драку. Исмаилов и Минеев вынуждены были общаться с представителями правоохранительных органов.
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