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Орловский прокомментировал конфликт Исмаилова и Минеева

Орловский прокомментировал конфликт Исмаилова и Минеева
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Андрей Орловский прокомментировал конфликт, произошедший между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Не понравилось, что Минеев вышел и микрофон выхватил, когда пацан там что-то говорил. С этой точки зрения, мне кажется, он повёл себя некрасиво и неправильно. Я бы такого не сделал», — сказал Орловский, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

Напомним, 24 декабря в Москве прошёл турнир по смешанным единоборствам. В его ходе в конфликт вступили давние соперники — Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Словесная перепалка переросла в силовой конфликт, который в свою очередь спровоцировал массовую драку. Исмаилов и Минеев вынуждены были общаться с представителями правоохранительных органов.

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