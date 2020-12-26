«Раздражают шакалы». Носов высказался о конфликте Минеева с Исмаиловым

Призёр Олимпийских игр 2004 года по дзюдо Дмитрий Носов высказался о конфликте Владимира Минеева с Магомедом Исмаиловым, особенно жёстко раскритиковав не бойцов, а участников массовой драки, которые самовольно включились в происходящее.

«Ребятам надо было создать ажиотаж, но всё переросло в большую потасовку. Больше всего в таких моментах раздражают „шакалы“, которые включаются в драку и бьют лежачего ногами. Двое мужчин сами разберутся всегда! Или их надо растащить. Но толпой выпрыгивать на ринг — это уже шлак.



Считаю, именно этих людей надо идентифицировать и сажать в ИВС на сутки-двое. А промоутерам и организаторам давно пора таких пассажиров заносить в чёрный список, запрещать им присутствие на любых бойцовских мероприятиях», — написал Носов на своей странице в «Инстаграме».