«Готов драться хоть на Луне». Йылдырым высказался о бое с Саулем Альваресом

Турецкий боксёр Авни Йылдырым заявил о готовности провести поединок с чемпионом мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Саулем Альваресом в Мексике.
Руководство Всемирного боксёрского совета (WBC) санкционировало этот бой. Авни надеется на его проведение уже в 2021 году.
«Мне всё равно, где драться, — США, или Мексика, или Турция. Готов к бою хоть на Луне, ведь получу титульный бой. Суть не во встрече с Альваресом, а в том, что смогу подраться за пояс по версии WBC, самый известный в мире пояс. Главнейший трофей в профессиональном боксе.
Долго ждал этой возможности и рад, что она наконец представилась. Мне нравится Мексика, был там пару раз. Люди там очень приветливые и относились ко мне с уважением. Они большие фанаты бокса и разбираются в нашем спорте", — приводит слова Йылдырыма BoxingScene.
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