«НОВОГОДНИЙ СОЗВОН»: прямой эфир с Лианой Джоджуа — в 15:30

Последние дни декабря — время обрести то самое новогоднее настроение и вспомнить, что хорошего принёс нам уходящий 2020-й (ну что-то же точно принёс!).



Сегодня в прямом эфире «Новогоднего созвона» мы подводим итоги уходящего года с одной из самых красивых девушек UFC — Лианой Джоджуа. Подключиться к лайву с Волчицей можно в 15:30 мск.

Общаться со звёздной гостьей будет автор раздела «Бокс/ММА» Алла Князева. Ждём вас в нашем «инстаграме»!

Лиана Джоджуа — боец смешанных единоборств, экс-чемпионка Fight Nights Global. Тренируется в команде Fight Club Akhmat и выступает под эгидой промоушена UFC в легчайшем весе. К настоящему моменту девушка в ММА провела 12 боёв, 8 из которых закончились её победой. Последний раз выходила в октагон на турнире UFC 254, выступив в андеркарде поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.