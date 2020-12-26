Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов навестил самого возрастного жителя своего родного села — Сильди в Цумадинском районе Дагестана.
«Заезжал проведать самого старшего жителя нашего села. МашаАллагь для 92 лет жизни чувствует себя хорошо.
Всевышний говорит в священном Коране: сура 99: аяты: 6-7.
В тот день люди выйдут толпами, чтобы им показали их деяния.
Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
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