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Хабиб Нурмагомедов навестил самого возрастного жителя своего родного села

Хабиб Нурмагомедов навестил самого возрастного жителя своего родного села
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов навестил самого возрастного жителя своего родного села — Сильди в Цумадинском районе Дагестана.

«Заезжал проведать самого старшего жителя нашего села. МашаАллагь для 92 лет жизни чувствует себя хорошо.

Всевышний говорит в священном Коране: сура 99: аяты: 6-7.

В тот день люди выйдут толпами, чтобы им показали их деяния.

Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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