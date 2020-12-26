Исмаилова оштрафовали на 10 тысяч рублей за драку с Минеевым

Российский боец ММА Магомед Исмаилов был оштрафован на 10 тысяч рублей, сообщает телеграм-канал Baza. Причиной штрафа стала драка с другим бойцом MMA, Владимиром Минеевым, которую он устроил на турнире по смешанным единоборствам в Москве.



Напомним, общаясь с прессой, Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилова задержала полиция.



В октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова. Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.