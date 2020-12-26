Минеев — Исмаилову: в третий раз пытаешься что-то показать вне правил и выхватываешь

Российский боец ММА Владимир Минеев прокомментировал драку с Магомедом Исмаиловым, которая случилась на турнире по смешанным единоборствам в Москве. Напомним, в ходе потасовки представители команды Исмаилова напали на Минеева.
«Я благодарен всем, кто поддержал меня, спасибо, родные. Со мной все отлично, ни царапинки. Слава Василевский, прости, что отобрали у тебя главный бой вечера, не обижайся уж, ты будешь следующий.
Саня Гребнев, братец, без обид — в пылу дискуссии не разделили твои чувства. Ты показал хороший бой, желаю тебе успеха в дальнейшем.
Оправдания, обвинения и осуждение оставлю недалёким.
Скоро выйдет выпуск на моем канале про этот турнир. Все по порядку и по правде. Мага, уже в третий раз пытаешься что-то показать вне правил и выхватываешь, и друзья твои тоже», — написал в своём «инстаграме» Владимир Минеев.
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