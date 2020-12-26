Джоджуа прокомментировала конфликт Исмаилова и Минеева

Российский боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа прокомментировала конфликт Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.
«Даже если это не постановка, в любом случае это нужно было делать. Минеев показал сильное неуважение к Маге и, конечно, на это нужно отвечать, кто бы там что ни говорил, что на ринге или в октагоне такого не нужно делать. Если вне соревнований драться не надо, я думаю, что и как-то унижать достоинство человека перед публикой тоже не стоит – за это придётся ответить. Я считаю, что Исмаилов правильно поступил. Ну, а если это постановка, то это нужно было для раскрутки боя. Но я всё же думаю, этот бой больше нужен Минееву. У Маги уже всё есть: и популярность в десятки раз больше, чем у Минеева, и гонорары», — казала Лиана Джоджуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
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