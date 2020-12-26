Джоджуа дала прогноз на бой Макгрегора и Порье

Российский боец UFC в наилегчайшем весе Лиана Джоджуа поделилась ожиданиями от поединка бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком весе американца Дастина Порье. Поединок, который возглавит кард турнира UFC 257, состоится 23 января 2021 года.



«Порье со времени их первого боя стал гораздо сильнее, и в этом поединке может доставить гораздо больше проблем. При этом у Конора, на мой взгляд, борьба всё же лучше, чем у Порье. Это тоже может стать решающим фактором в этом бою. Но всё же я склоняюсь к победе Бриллианта», — сказала Лиана Джоджуа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.



Это будет первое появление Конора с января 2020 года, когда он нокаутировал Дональда Серроне. В первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.