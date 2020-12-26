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Боец UFC Стюарт: Чимаев на спарринге надорвал мне ухо и сорвал пломбу на зубе

Боец UFC Стюарт: Чимаев на спарринге надорвал мне ухо и сорвал пломбу на зубе
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Даррен Стюарт рассказал о последствиях спаррингов с Хамзатом Чимаевым.

«Я знаю, что люди сидят и говорят, что Чимаев ещё не дрался с некоторыми бойцами. Да, это так. Но этот парень сорвал мне пломбу на зубе, просто взяв меня в захват. Он невероятно силён. Да, можно говорить, что сила не играет большой роли, но Хамзат ещё и невероятно техничный. Когда мы с ним боролись, он надорвал мне ухо. Ему пришлось бинтовать мне голову. Это кошмар.

Я не говорю, что Леон Эдвардс не сможет его побить. Мы пока не видели Хамзата с бойцами такого уровня. Нас ждёт отличный бой. Но я видел, что может делать Хамзат. С ним шутки плохи. В ММА может всякое случиться, об этом стоит помнить», — приводит слова Стюарта MMAJunkie.

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