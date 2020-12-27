Конор Макгрегор возобновил призывы к бою-реваншу с Хабибом Нурмагомедовым

В серии удалённых публикаций в «Твиттере» бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова начал призывать к матчу-реваншу с действующим чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым, начав перепалку с его менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом сообщает MMAJunkie.
Всё началось с короткого поста в «Твиттере» с текстом: «MeDanaAliGonnaGetcha». Речь, скорее всего, идёт о том, что запланированная в следующем месяце встреча между Даной Уайтом и Нурмагомедовым — а также, вероятно, с Абдельазизом — будет включать обсуждение матча-реванша между «орлом» и Макгрегором.
Вскоре после этого Абдель-Азиз процитировал один из твитов ирландца, ответив ему: «Ты никогда больше не станешь чемпионом, потому что тебя ждёт армия 155/170», перечислив имена бойцов доминирующих в лёгком и полусреднем весах.
В своей последней удалённой публикации Макгрегор написал: «Пришло время принимать решения».
Напомним, главным событием турнира UFC 257 в январе 2021 года должна стать схватка экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.
- 27 декабря 2020
-
07:25
-
00:48
- 26 декабря 2020
-
23:59
-
22:53
-
21:50
-
20:19
-
19:30
-
18:55
-
17:55
-
16:31
-
15:39
-
15:03
-
14:39
-
13:36
-
12:31
-
11:12
-
10:27
-
09:39
-
00:47
-
00:10
- 25 декабря 2020
-
22:51
-
21:37
-
20:21
-
19:31
-
18:59
-
17:23
-
16:24
-
15:30
-
14:30
-
14:11
-
13:00
-
12:30
-
12:11
-
12:00
-
11:55