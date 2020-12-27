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Конор Макгрегор возобновил призывы к бою-реваншу с Хабибом Нурмагомедовым

Конор Макгрегор возобновил призывы к бою-реваншу с Хабибом Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0
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В серии удалённых публикаций в «Твиттере» бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова начал призывать к матчу-реваншу с действующим чемпионом лиги Хабибом Нурмагомедовым, начав перепалку с его менеджером Али Абдель-Азизом. Об этом сообщает MMAJunkie.

Всё началось с короткого поста в «Твиттере» с текстом: «MeDanaAliGonnaGetcha». Речь, скорее всего, идёт о том, что запланированная в следующем месяце встреча между Даной Уайтом и Нурмагомедовым — а также, вероятно, с Абдельазизом — будет включать обсуждение матча-реванша между «орлом» и Макгрегором.

Вскоре после этого Абдель-Азиз процитировал один из твитов ирландца, ответив ему: «Ты никогда больше не станешь чемпионом, потому что тебя ждёт армия 155/170», перечислив имена бойцов доминирующих в лёгком и полусреднем весах.

В своей последней удалённой публикации Макгрегор написал: «Пришло время принимать решения».

Напомним, главным событием турнира UFC 257 в январе 2021 года должна стать схватка экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона Дастина Порье.

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