Минеев оштрафован на 10 тысяч рублей за провокацию драки с Исмаиловым

Российский боец ММА Владимир Минеев был оштрафован на 10 тысяч рублей за провокацию массовой драки болельщиков на турнире на турнире по смешанным единоборствам в Москве.
«Суд признал Владимира Минеева виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ («Грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей", — цитирует решение Кунцевского суда Москвы ТАСС.
Напомним, общаясь с прессой, Магомед Исмаилов вступил в конфликт с давним соперником Минеевым и атаковал его. В результате в клетке началась массовая драка. После этого Исмаилова задержала полиция.
В октябре 2018 года Исмаилов и Минеев провели поединок, который завершился вничью. С тех пор стороны не могут договориться об условиях реванша. Менее двух недель назад Исмаилов выступил на турнире лиги ACA и победил решением судей Ивана Штыркова. Что касается Минеева, то в минувшей схватке он победил Даурена Ермекова.
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