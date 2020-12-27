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Фьюри-старший — о победе Хьюи над Вахом: я думал, Мариуш упадёт раньше

Фьюри-старший — о победе Хьюи над Вахом: я думал, Мариуш упадёт раньше
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Питер Фьюри, отец и тренер бывшего претендента на титул в супертяжелом весе Хьюи Фьюри, поделился мнением о победе своего сына в поединке с Мариушем Вахом.

«Хьюи есть над чем работать. Но можно сказать одно — он дрался с лучшими, будучи пацаном. Теперь вы видите в нём молодого человека. В нём заметна разница, никто не может с этим спорить. Я был доволен его выступлением. Вах вышел в лучшей форме в своей карьере. Мы видели его в бою с Диллианом Уайтом, он очень упрямый парень. поверьте, Хьюи способен ударить. Я думал, что Вах упадёт. Казалось, он готов сдаться. Но он очень хорошо восстанавливается. Он сильный, мощный и прочный малый.

Хьюи стоило комбинировать, идти вперёд и проще делать свою работк. Нужно было сначала касаться Ваха, а затем наносить удары», — приводит слова Питера Фьюри Sky Sports.

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