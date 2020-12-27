Усик — о поединке Мейвезера с YouTube-блогером: почему бы и нет, им это принесёт деньги

Украинский тяжеловес Александр Усик поделился мнением о предстоящем бое Флойда Мейвезера и видеоблогера Логана Пола.



«Что до опасности, думаю, если боксёр расслабится и пропустит удар, это может быть для него действительно опасно. Мейвезеру нужно собраться и играть в свою игру до самого конца. Если захочет, это может быть опасно, а если нет, то всё будет в порядке. Думаю, это просто бизнес. Мейвезер уже сделал себе имя, достиг вершины карьеры. Сейчас все хотят боксировать против чемпионов. Никто не хочет проводить бои со случайным парнем с улицы. Им это принесёт большие деньги, так что почему бы и нет. Здорово, что они зарабатывают таким образом», — приводит слова Усика The Sun.



Напомним, бой состоится 20 февраля 2021 года.



25-летний Пол дебютировал на ринге в ноябре 2019 года. Он уступил блогеру KSI раздельным решением судей. На канал Пола в YouTube подписано более 20 млн пользователей.



43-летний Мейвезер начал боксёрскую карьеру в 1996 году. Последний поединок провёл в августе 2017 года и победил бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, нокаутировав его в 10-м раунде.



На счету Флойда 50 побед в 50 поединках. В 2018 году Мейвезер принял участие в выставочном поединке с японским кикбоксером Тенсиной Нацукавой. В первом же раунде Мейвезер трижды отправил Нацукаву в нокдаун. После третьего нокдауна рефери принял решение остановить поединок.